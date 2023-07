Tennis: Wimbledon, per bookie Djokovic è il favorito ma Sinner può rompere il suo dominio

Londra, 6 lug. - (Adnkronos) - Wimbledon non vede un vincitore diverso da Novak Djokovic dal 2017, quando a imporsi fu Roger Federer. Dall’anno successivo, il serbo ha messo in fila quattro titoli (nel 2020 non si giocò causa Covid) battendo tra gli altri anche Matteo Berrettini in fina...

Londra, 6 lug. – (Adnkronos) – Wimbledon non vede un vincitore diverso da Novak Djokovic dal 2017, quando a imporsi fu Roger Federer. Dall’anno successivo, il serbo ha messo in fila quattro titoli (nel 2020 non si giocò causa Covid) battendo tra gli altri anche Matteo Berrettini in finale nel 2021. Il quinto sigillo consecutivo sembra già cosa fatta, almeno per i bookmaker: il titolo per Nole si gioca a 1,55 su 888Sport e BetFlag. Distante anche Carlos Alcaraz, primo rivale di Djokovic, per cui la prima affermazione parigina è offerta a 3,75. Anche l’Italia, però, può essere protagonista dello slam sulla terra rossa francese: Jannik Sinner è infatti il terzo favorito su 888, dove il primo trionfo Slam della carriera paga 13 volte la posta. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un’impresa, visto che al momento le quote danno per certa la supremazia del serbo.