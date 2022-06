Londra, 30 giu. – (Adnkronos) – Iga Swiatek approda al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club a Londra. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera l'olandese Lesley Pattinama Kerkhove, numero 138 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 in poco più di due ore di gioco.