Tennis: Wta Bad Homburg, Bronzetti ko in finale contro Siniakova

Bad Homburg, 1 lug. -(Adnkronos) – Lucia Bronzetti è stata sconfitta in finale al torneo Wta di Bad Homburg (erba, montepremi 259.303 dollari). L'azzurra, numero 65 del mondo, cede alla ceca Katerina Siniakova, numero 52 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5) dopo un'ora e 36 minuti. Per Bronzetti era la terza finale in carriera dopo Palermo 2022 e Rabat a fine maggio (dove ha conquistato il suo primo trofeo Wta), la prima sull’erba.