Tennis: Wta Bad Homburg, Swiatek si ritira e Bronzetti in finale

Bad Homburg, 30 giu. -(Adnkronos) – Lucia Bronzetti in finale senza giocare al torneo Wta 250 di Bad Homburg (erba, montepremi 259.303 dollari). Saltata la sfida tra la 24enne riminese di Villa Verucchio, numero 65 Wta, e la 22enne polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e del seeding. Swiatek ha infatti annunciato il suo ritiro per "motivi di salute". L'azzurra ha raggiunto così la sua prima finale sull'erba in carriera.