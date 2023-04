Tennis: Wta Charleston, le prime 4 teste di serie in semifinale

Charleston, 8 apr. – (Adnkronos) – Saranno Belinda Bencic-Jessica Pegula e Ons Jabeur-Daria Kasatkina le semifinali del Credit One Charleston Open, Wta 500 sulla terra verde del South Carolina. E' la prima volta dal 2000, infatti, che a Charleston le prime quattro teste di serie raggiungono la semifinale. Allora le quattro semifinaliste erano Mary Pierce, Conchita Martinez, Monica Seles e Arantxa Sanchez Vicario. Anche allargando lo sguardo a tutti i Wta 500, l'evento mantiene caratteri di eccezionalità. Non si verificava infatti da Stoccarda 2012, quando in semifinale arrivarono Victoria Azarenka, Maria Sharapova, Petra Kvitova e Agnieszka Radwanska. La numero 3 del mondo, Jessica Pegula, ha raggiunto la quarta semifinale del 2023 battendo Paula Badosa, numero 33, per 6-3, 7-6 (8-6). Con questo successo Pegula supera Elena Rybakina e diventa la giocatrice con più partite vinte nel 2023 (22 su 28 giocate).

Testa di serie numero 1 per la terza volta in carriera, Pegula punta al primo titolo sulla terra in carriera. Per continuare a sperare nel lieto fine, dovrà completare la prima vittoria in carriera contro la campionessa in carica Bencic. La svizzera, numero 11 Wta, ha piegato 6-3, 6-3 Ekaterina Alexandrova, numero 17, in una riedizione della semifinale dell'anno scorso. Nella parte bassa Jabeur è in semifinale a Charleston Open per il terzo anno di fila. La tunisina ha eliminato Anna Kalinskaya che si è ritirata per un malessere quando era sotto 6-0, 4-1. Nella sua seconda semifinale del 2023, Jabeur ritrova per la settima volta Kasatkina che ha battuto in tutte le ultime quattro occasioni, l'ultima in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia l'anno scorso. Kasatkina, numero 8 del mondo e campionessa nel 2017, ha sconfitto 6-7 (5-7) 6-4 6-2 la statunitense Madison Keys, numero 22 Wta e vincitrice a Charleston nel 2019.