Tennis: Wta Eastbourne, esordio vincente per Giorgi, Paolini ko

Eastbourne, 27 giu. -(Adnkronos) – Parte con il piede giusto Camila Giorgi nel torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 780.637 dollari). La 31enne di Macerata, numero 67 del mondo e semifinalista nelle ultime due edizioni, ha battuto per 6-3, 6-4, in un’ora e 26 minuti di partita, la britannica Heather Watson, numero 149 del ranking, ripescata in extremis come lucky loser al posto della russa Anastasia Potapova, numero 22 Wta. Domani al secondo turno Giorgi troverà dall’altra parte della rete la tunisina Ons Jabeur, numero 6 del mondo e quarta favorita del seeding, che ha sconfitto per 6-3, 6-2, in un’ora e sei minuti di gioco, l'altra azzurra Jasmine Paolini, numero 42 Wta e promossa dalle qualificazioni.