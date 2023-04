Tennis: Wta Madrid, Giorgi si infortuna e si ritira al 1° turno

Madrid, 26 apr. - (Adnkronos) - Non comincia nel migliore dei modi per i colori azzurri la giornata odierna del 'Mutua Madrid Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 10...

Madrid, 26 apr. – (Adnkronos) – Non comincia nel migliore dei modi per i colori azzurri la giornata odierna del 'Mutua Madrid Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). Camila Giorgi, n.40 Wta, si è ritirata sulla situazione di un set pari (6-4 4-6 lo score), dopo un’ora e cinquanta minuti di partita, nel match di primo turno contro l’egiziana Mayar Sherif, n.59 del ranking. La 31enne di Macerata, che aveva chiesto un “MTO” per un problema al ginocchio destro (lo stesso che le aveva impedito di scendere in campo nella giornata decisiva della BJK Cup) alla fine del secondo set, ha poi stretto la mano alla sua avversaria all’inizio del terzo.

La marchigiana aveva già battuta la 26enne del Cairo a febbraio al primo turno del Wta 250 di Merida, dove poi avrebbe finito per conquistare il suo quarto trofeo in carriera. Camila parte benissimo nel primo set, soprattutto servendo con grande precisione (alla fine in tutto il parziale cede solo 4 punti al servizio. Mayar, però, picchia forte e gioca aggressiva. L’egiziana è brava a tirarsi fuori dalla buca nel quarto game quando recupera da 15-40 annullando due palle-break. L’impresa però non le riesce nel decimo game quando Giorgi con un diritto lungolinea si prende break e set (6-4). Sherif reagisce in avvio di seconda frazione procurandosi le prime due palle-break del match: Camila annulla la prima con il diritto ma sulla seconda sbaglia la volée (1-0). Al termine di un combattutissimo secondo gioco, durato 16 punti, con l’egiziana che non sfrutta tre chance per confermare il vantaggio, con un rovescio lungolinea che atterra proprio all’incrocio l’azzurra mette a segno il contro-break (1-1). Dopo un altro game interminabile, anche questo di 16 punti, dopo due chance di chiuderlo in suo favore, Giorgi cede nuovamente la battuta, alla quarta palla-break (4-3).

Stavolta Sherif conferma il vantaggio (5-3), l’azzurra prova a rimanere in scia (5-4). Al cambio campo Camila chiede un “medical time out” con la trainer che termina il trattamento applicandole una fasciatura sotto il ginocchio destro. Alla ripresa della partita, una Giorgi che sembra in difficoltà negli spostamenti sbaglia subito due diritti e poco dopo Sherif pareggia il conto (6-4). Ma niente set decisivo perché l'azzurra si ritira.