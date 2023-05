Tennis: Wta Madrid, Sabalenka prima finalista

Madrid, 4 mag. - (Adnkronos) - Aryna Sabalenka è la prima finalista del torneo Wta 1000 di Madrid (terra, montepremi 7.705.780 euro). La bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, supera la greca Maria Sakkari, numero 9 del ranking e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'o...

Madrid, 4 mag. – (Adnkronos) – Aryna Sabalenka è la prima finalista del torneo Wta 1000 di Madrid (terra, montepremi 7.705.780 euro). La bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, supera la greca Maria Sakkari, numero 9 del ranking e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 26 minuti. Sabalenka aspetta in finale la vincente tra la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e prima testa di serie e la russa Veronika Kudermetova, numero 13 Wta e 12 del seeding, in campo stasera.