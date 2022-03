Tennis: Wta Miami, Bronzetti a caccia degli ottavi contro Kalinskaya

Miami, 26 mar. – (Adnkronos) – Sarà in ogni caso un torneo da ricordare per Lucia Bronzetti che nella serata italiana è impegnata nel terzo turno del “Miami Open”, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.369.455 che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL).

L’avventura della 23enne di Villa Verucchio, numero 102 Wta, iniziata dalle qualificazioni sembrava essersi conclusa prematuramente con lo stop al turno decisivo per mano della cinese Qiang Wang, numero 101 del ranking ma arrivata in 12esima posizione a settembre del 2019.

Ripescata come lucky loser, per la riminese è cominciata un’altra storia. All’esordio ha battuto l’australiana Alja Tomljanovic, numero 39 del mondo, dopo averle annullato un match-point nel tie-break del secondo set, mettendo a segno la prima vittoria in un main draw da “1000” (alla prima partecipazione), il primo successo su una top 50 in carriera ed assicurandosi in pratica l’ingresso in top 100.

Poi, saltato l’inedito derby tricolore contro Camila Giorgi, numero 31 Wta e 27esima testa di serie -costretta a dare forfait a causa di un problema al polso destro -, Lucia ha liquidato 6-2, 6-1 l’elvetica Stefanie Voegele, numero 140 del ranking, anche lei lucky loser ma ancora più fortunata dell’azzurra perché ripescata direttamente al secondo turno. Grazie ai punti conquistati fin qui la romagnola è virtualmente numero 90 del mondo.

Ora per Bronzetti c’è una bella occasione per allungare la favola con un altro capitolo: dall’altra parte della rete troverà infatti la russa Anna Kalinskaya, numero 84 Wta, che non ha mai affrontato in carriera.