Tennis: Wta Montreal, Giorgi al 2° turno

Montreal, 9 ago. – (Adnkronos) – Nella notte italiana esordio regale per Camila Giorgi nel main draw del torneo Wta 1000 di Montreal (cemento, montepremi 2.788.468 dollari). La 31enne di Macerata, numero 51 del mondo e passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto all’esordio nel tabellone principale per 6-3, 6-2, in poco più di un’ora e mezza di partita, la canadese Bianca Andreescu, numero 41 del ranking Wta evincitrice del 1000 canadese (a Toronto) nel suo anno da favola, il 2019.