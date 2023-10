Tennis: Wta Pechino, Paolini agli ottavi

Pechino, 2 ott. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini completa la seconda rimonta di fila e raggiunge gli ottavi di finale al 'China Open', ultimo W 10a00 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) in corso sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. La toscana ...

Pechino, 2 ott. – (Adnkronos) – Jasmine Paolini completa la seconda rimonta di fila e raggiunge gli ottavi di finale al 'China Open', ultimo W 10a00 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) in corso sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. La toscana ha sconfitto 2-6, 6-3, 6-4 la cinese Yue Yuan, numero 147 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Con questo successo da lunedì sarà la nuova numero 1 d'Italia. Agli ottavi affronterà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka o la britannica Katie Boulter, numero 56. Proprio contro la bielorussa, in campo come atleta neutrale, a Indian Wells nel 2022 la toscana ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10.