Tennis: Wta Pechino, Pegula ko in due set e Ostapenko ai quarti

Pechino, 4 ott. – (Adnkronos) – Jelena Ostapenko si qualifica ai quarti di finale del 'China Open', ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 8.127.389 dollari, in scena sui campi in cemento di Pechino. La lettone, numero 17 del mondo e 13 del seeding, ha sconfitto in due set la statunitense Jessica Pegula, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 19 minuti.