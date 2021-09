Tennis: Wta Portorose, Lucia Bronzetti ai quarti di finale

Portorose, 15 set. – (Adnkronos) – Terzo quarto di finale in stagione, e in carriera (il primo sul cemento), per Lucia Bronzetti. Dopo Losanna e Palermo la romagnola conquista un posto tra le migliori otto anche nel torneo Wta 250 di Portorose in Slovenia (cemento, montepremi di 235.238 dollari).

La 22enne riminese di VillaVerucchio, n.167 Wta, promossa dalle qualificazioni, dopo aver eliminato all’esordio nel main draw la svedese Rebecca Peterson, n.80 Wta e settima testa di serie, ha battuto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-3, dopo oltre due ore e mezza di lotta, la statunitense Bernarda Pera, n.90 del ranking.