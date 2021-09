Tennis: Wta Portorose, Paolini raggiunge Bronzetti ai quarti di finale

Portorose, 16 set. – (Adnkronos) – Azzurre protagoniste in Slovenia. Dopo Lucia Bronzetti anche Jasmine Paolini stacca iil pass per i quarti di finale nel “Zavarovalnica Sava Portoroz”, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si sta disputando sul cemento di Portorose.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 Wta (best ranking eguagliato), dopo aver superato al primo turno l’ucraina Dayana Yastremska, n.53 Wta e sesta favorita del torneo, ha regolato per 6-3, 6-2, in un’ora e mezza di partita (esclusa una pausa per pioggia di oltre quattro ore), Anna Kalinskaya, 22enne moscovita, n.145 del ranking.