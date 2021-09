Tennis: Wta Portorose, prima finale in carriera per Paolini

Portorose, 18 set. – (Adnkronos) – Jasmine Paolini centra la sua prima finale nel circuito maggiore. La tennista toscana la conquista nel torneo Wta 250 di Portorose dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si sta disputando sul cemento della località slovena.

In semifinale la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 87 del mondo supera in rimonta per 1-6, 6-3, 6-4, dopo quasi due ore e un quarto di gioco, la kazaka Yulia Putintseva, 26enne di origini russe (è nata a Mosca), numero 44 del ranking Wta e 2 del seeding. Paolini affronterà domani la statunitense Alison Riske, numero 38 del mondo e terza testa di serie.