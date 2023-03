Tennis: Wta sigla accordo da 149 mln dollari con società di private equity Cvc Capital

Londra, 7 mar. (Adnkronos) – La Wta, il principale tour di tennis professionistico femminile, ha annunciato un nuovo accordo di investimento con Cvc Capital Partners per un valore di 149 milioni di dollari. La società di private equity era precedentemente proprietaria della Formula 1 e ha anche investito nel rugby, nel cricket e nel calcio francese e spagnolo. Questo nuovo accordo, in cantiere da tempo, è descritto come una "partnership strategica" e vedrà Cvc assicurarsi una quota del 20% nella neonata entità commerciale della Wta. La partnership mira a generare una migliore crescita commerciale nel tennis femminile e ad aumentare il suo profilo dopo un periodo difficile che ha visto aumentare il divario con il circuito maschile.

I ritiri di Maria Sharapova, Serena Williams e Ashleigh Barty hanno tolto al circuito tre delle sue più grandi star, mentre Naomi Osaka si sta prendendo del tempo per avere il suo primo figlio ed Emma Raducanu sta ancora cercando di affermarsi. Insieme alla mancanza star c'è la natura difficile dell'attuale relazione del tour con il suo precedente partner principale, la Cina. Dopo una pausa negli eventi dovuta alla pandemia di Covid-19, la Wta ha preso posizione in mezzo all'incertezza sul benessere dell'ex giocatrice cinese Peng Shuai a seguito delle sue accuse contro un funzionario di alto rango.

Il capo del tour Steve Simon ha detto che gli eventi non si terranno nel paese fino a quando il benessere di Peng non sarà verificato e non sarà condotta un'indagine, ma non vi è alcun segno che nessuna delle due condizioni sia soddisfatta. In una dichiarazione si legge: "A partire dal 2023, Cvc sarà il partner commerciale di Wta, investendo capitale e fungendo da catalizzatore per guidare la crescita di questo sport. Le aree di interesse chiave includono fornire ai fan un maggiore accesso allo sport, investire dietro i marchi del Tour, costruire i profili dei giocatori e investire in piattaforme digitali e capacità commerciali. La Wta continuerà a detenere la quota di maggioranza nella partnership e manterrà la piena responsabilità regolamentare e sportiva per il tour femminile".