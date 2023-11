Tennis: Zugarelli, 'Sinner già vale il n.1, ma in futuro quel posto girerà parecchio'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Quanto ci mette Sinner a diventare il numero 1? Perché ormai il destino è quello. "Penso che lui abbia già dimostrato di valere il numero 1. Inoltre fisiologicamente, come tutti sappiamo, Djokovic è destinato a scendere, perché questa è una cosa ovvia". Lo dice all'Adnkronos Tonino Zugarelli, il giorno dopo la seconda Coppa Davis vinta da una squadra italiana dopo quella del '76. "Però, secondo me, si è appiattito molto l'apice del tennis: Medvedev, Alcaraz, Rune e Sinner sono tutti molto vicini, e poi dietro ci sono altri come Shelton, che sta giocando molto bene ed è in crescita".

"La prima piazza girerà parecchio, nel futuro non vedo un predominio come la triade Federer, Nadal e Djokovic: e può darsi anche che quel periodo abbia visto il loro predominio perché sotto magari erano più scarsi. Tanto di cappello a quei tre, perché hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, ma se questi sono stati così forti vuol dire che sono o dei mostri, cosa che può essere, o che gli avversari non sono stati all'altezza di contrastarli".