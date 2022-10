Tennis&Friends, Picierno: "Polizia di Stato presente con supporto sanitario e non solo"

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “E’ stato bello vedere tutte queste famiglie e giovani che hanno partecipato alla manifestazione”. Così Francesca Picierno, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, parlando a margine di Tennis&Friends che si è tenuta al Foro Italico.

“Noi siamo presenti anche quest’anno sia con un supporto sanitario, infatti svolgiamo delle visite diagnostiche cardiologiche, sia con una nostra rappresentanza – ha spiegato – Ci sono i cinofili, gli artificieri, la polizia scientifica e il camper della campagna ‘Questo non è amore’, con un equipe specializzata che vuole dispensare dei consigli per far fronte a quelle situazioni caratterizzate dalla violenza di genere”.