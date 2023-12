Gerusalemme, 22 dic. (askanews) – Gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia israeliana in una strada nel quartiere di Wadi al-Joz, a Gerusalemme Est, mentre continuano ad essere applicate restrizioni all’accesso alla Città Vecchia per i musulmani che desiderano visitare il complesso della moschea di Al-Aqsa per la preghiera del venerdì.