Tensione al confine tra Spagna e Marocco, scontri a Fnideq

Fnideq, 20 mag. (askanews) – Resta altissima la tensione tra Spagna e Marocco per l’ondata di arrivi di migranti nell’enclave di Ceuta. Madrid ha schierato l’esercito e accusa Rabat di non fare abbastanza per fermare i migranti. Il governo del paese nordafricano nella notte ha schierato rinforzi al valico di frontiera di Fnideq. Gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere chi cercava di attraversare. I migranti hanno rispostosto con sassaiole e attacchi.

Molti i fermati dalla polizia.