Tensione in Bosnia: sciopero degli autotrasportatori paralizza il traffico

Autotrasportatori bosniaci in sciopero: le strade sono bloccate in diverse città per rivendicare diritti e riforme.

Gli autotrasportatori bosniaci hanno dato vita a una massiccia protesta che ha coinvolto diverse città del paese, bloccando il traffico e paralizzando il trasporto di merci. Questa azione di disobbedienza civile è stata organizzata dall’associazione Logistika, che rappresenta oltre 45.000 lavoratori del settore trasporti, attivi in circa 600 aziende. Le manifestazioni hanno trovato eco in località strategiche, come la capitale Sarajevo, e lungo i confini con Croazia e Serbia.

Quali sono i motivi della protesta?

Alla base di questa mobilitazione c’è un malcontento crescente tra i lavoratori del settore, i quali chiedono a gran voce un abbattimento degli oneri burocratici che gravano sulle loro attività. Ma cosa sta realmente accadendo? I manifestanti sostengono che le spese elevate e le complicazioni burocratiche stiano compromettendo non solo la loro sostenibilità lavorativa, ma anche quella dell’intero settore dei trasporti in Bosnia.

In particolare, i rappresentanti di Logistika puntano il dito contro una legge dell’Unione Europea che penalizza i trasportatori bosniaci, costringendoli a rispettare rigidi limiti di permanenza nel territorio comunitario. Secondo questa normativa, i conducenti possono operare per un massimo di 180 giorni all’anno nell’UE, di cui non più di 90 consecutivi. Questo vincolo è percepito come un ulteriore ostacolo per un settore già messo a dura prova dalle attuali condizioni economiche. Ci si chiede: come possono i lavoratori mantenere la loro attività in queste circostanze?

Qual è l’impatto sulla circolazione?

Le strade delle principali città bosniache sono state bloccate, creando disagi significativi non solo per la circolazione ma anche per le attività commerciali. I trasportatori hanno eretto barricate e hanno manifestato pacificamente, ma con determinazione, per far sentire le loro rivendicazioni. A Sarajevo, la situazione è stata particolarmente critica, con code chilometriche e rallentamenti marcati. Ma come si stanno muovendo le forze dell’ordine in questo frangente?

Sul posto, confermiamo che le forze dell’ordine sono intervenute per garantire la sicurezza, ma al momento non ci sono stati episodi di violenza. Gli autotrasportatori continuano a mantenere un comportamento civile, esprimendo però la loro frustrazione per una situazione che ritengono insostenibile. Sarà sufficiente questo approccio per ottenere risultati concreti?

Reazioni e prospettive future

Le autorità locali e il governo bosniaco sono stati messi sotto pressione per rispondere alle richieste dei manifestanti. I rappresentanti del settore trasporti hanno dichiarato che continueranno a mobilitarsi fino a quando non verranno accolte le loro istanze. La situazione rimane tesa, e ci si aspetta sviluppi nelle prossime ore. Quali saranno le conseguenze di questa protesta prolungata?

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: I rappresentanti di Logistika hanno annunciato che la protesta continuerà fino a quando non verranno avviati colloqui ufficiali con il governo. Il clima di incertezza persiste e i lavoratori rimangono uniti nella loro lotta per ottenere condizioni di lavoro più eque e sostenibili. Una battaglia che potrebbe segnare un punto di svolta per il settore trasporti in Bosnia.