La rabbia rischia di prendere il sopravvento al dolore per l’uccisione di Michelle Causo. Lo sfogo durante il corteo promosso dal Comitato Torrevecchia-Primavalle è il segno evidente che tra questi caseggiati lontani dai palazzi del potere e stretti dal Raccordo Anulare, serpeggia una voglia di vendetta per la 17enne uccisa il 28 giugno scorso.

A Primavalle devastata la casa del killer di Michelle

Doveva essere una manifestazione pacifica per ricordare la ragazza di 17 anni uccisa dal suo coetaneo e gettata tra i rifiuti che spesso riaffiorano tra gli angoli del quartiere Primavalle. Sacche di disagio e di immondizia soffocano queste strade che un tempo percorrevano il reticolo urbano della borgata e che nel dopoguerra sono state teatro di scontri violenti tra varie fazioni politiche durante gli anni di Piombo.

Oggi Primavalle, nata da un terreno agricolo di proprietà del Capitolo di San Pietro, è attraversata dalle vie dello spaccio, ma anche dalla sete di vendetta per la barbara uccisione di Michelle Maria Causo. L’ultima manifestazione promossa dal Comitato Torrevecchia-Primavalle in suo ricordo è degenerata in violenza. Un centinaio di ragazzi si è staccato dal corteo e ha raggiunto l’abitazione di via Dusmet, dove risiedeva il giovane di origini cingalesi arrestato per l’omicidio della ragazza.

Una volta forzati il portone d’ingresso e i sigilli, i ragazzi, tutti di età compresa fra i 15 e 18 anni, hanno devastato gli ambienti interni.

Il Comitato Torrevecchia Primavalle: “Vogliamo giustizia, non violenza”

“Il Comitato Torrevecchia Primavalle e le persone che voglio bene a Michelle si dissociano dall’accaduto di ieri. Vogliamo giustizia non violenza”. Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook. Il Comitato organizzatore dell’evento ha preso subito le distanze dall’accaduto, provando a gettare acqua sul fuoco che brucia ancora per le vie del quartiere.

Anche la mamma di Michelle si è unita al coro di chi chiede giustizia, e non violenza. “Nessuno vuole la violenza, in primis Michelle, ma il ragazzo deve essere punito come merita. Queste cose devono finire per sempre”, sono state le sue parole.

“Lo Stato faccia il proprio lavoro – ha precisato – perché è complice anche lui. Un delinquente del genere non doveva stare a casa. Precedenti c’erano stati e nessuno ha fatto niente”.

Toni che tradiscono grande tensione a Primavalle e sfiducia nelle istituzioni. Già i primi passi del corteo si erano mossi al grido di “Ergastolo, ergastolo!”, proprio qui, dove lo Stato e i Palazzi romani sembrano distanti anni luce.