Tensioni a Gaza, minacce di attacchi a Tel Aviv: annullata l’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid

L’amichevole in programma domani sera, 7 agosto, tra Juventus e Atletico Madrid è stata annullata. “A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita), Juventus e Atlético de Madrid annunciano che l’amichevole tra le due squadre che si sarebbe svolta in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata annullata” è l’annuncio su Twitter del club spagnolo. La decisione è arrivata in seguito alle minacce di un possibile attacco sulla città israeliana, dopo l’escalation militare tra Israele e i jihadisti della Striscia di Gaza.

Per entrambi i club resta la necessità di un ultimo test prima dell’inizio dei campionati. Potrebbero decidere di cambiare sede per la partita. Il primo segno di un cambio di programma è arrivato da Madrid. La notizia che l’Atletico non sarebbe partito si è capita quando è saltato il ritrovo previsto alle 11.30 per il decollo delle 12.30. La partenza della Juventus era prevista alle 15.00.

Minacce di attacco a Tel Aviv: l’escalation

Il cambio di programma è dovuto alla situazione in Medio Oriente. Gli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza, che hanno portato all’uccisione di almeno dieci persone, sono di questi giorni e le minacce sono forti. In risposta è seguito un lancio di 70-80 razzi della Striscia verso il centro del paese nella serata di ieri, senza vittime. Il leader politico dell’organizzazione islamica, Ziad Nahaleh, ha aggiunto che “Tel Aviv e tutte le altre città israeliane sono nel mirino“.

Per questo è scattato l’allarme che ha portato all’annullamento dell’amichevole. “La questione è al vaglio di tutte le parti in causa. Al momento non ci sono cambiamenti” ha spiegato Dani Benaim, amministratore delegato della società Comtech che organizza la partita. Il cambio di programma è arrivato in fretta.