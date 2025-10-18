Tensioni all'aeroporto di Firenze: Manifestazione per la Gkn in Corso

Recenti eventi hanno scosso la tranquillità dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, dove un corteo di manifestanti, provenienti principalmente dai lavoratori della ex Gkn, ha avuto un esito imprevisto. Mentre il gruppo si dirigeva verso il centro della città, un numero significativo di partecipanti ha deciso di deviare il percorso, culminando in un’incursione all’interno dello scalo aereo.

La manifestazione e l’incursione

Circa un centinaio di manifestanti, parte di un evento più ampio che contava migliaia di partecipanti, ha forzato un cordone di polizia all’ingresso dell’aeroporto. Nonostante l’intento pacifico della manifestazione, la situazione è rapidamente degenerata quando i manifestanti hanno sfondato le barriere di sicurezza e si sono diretti verso i banchi del check-in. Questo atto ha generato un clima di tensione, costringendo le forze dell’ordine a intervenire.

Risposta delle forze dell’ordine

Le autorità hanno effettuato una carica per riportare la situazione sotto controllo, impedendo l’accesso alla pista di volo e all’area di imbarco. I manifestanti, in segno di protesta, hanno occupato il primo piano dell’aeroporto per circa trenta minuti. Durante questo periodo, i dipendenti delle compagnie aeree hanno chiuso i loro uffici in preda al panico. Il rumore dei cori e delle urla ha creato un’atmosfera di confusione e paura tra i passeggeri.

Conseguenze e reazioni

Nonostante i disordini, non si sono registrate cancellazioni di voli, sebbene alcuni aerei abbiano subito ritardi a causa della situazione caotica. I passeggeri hanno mostrato un evidente spavento e disorientamento. I danni all’interno della struttura sono stati limitati, con una vetrina di un bar rotta durante gli scontri.

Dichiarazioni ufficiali

Toscana Aeroporti, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che l’incidente ha portato a una temporanea chiusura dell’aeroporto. L’operatività sta lentamente tornando alla normalità. La società ha espresso solidarietà alle forze di polizia e ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia contro i responsabili della manifestazione, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole durante le proteste.

Contesto della manifestazione

Il corteo è stato organizzato principalmente per richiedere la reindustrializzazione della fabbrica Gkn di Campi Bisenzio. Partecipanti all’evento includevano non solo i lavoratori della fabbrica, ma anche attivisti e manifestanti provenienti da diverse parti d’Italia, tra cui gruppi della galassia antagonista e centri sociali. La manifestazione ha assunto quindi una dimensione nazionale, evidenziando la crescente preoccupazione per la situazione lavorativa nel paese.

Le ferite tra le forze dell’ordine

La tensione ha avuto un costo significativo per le forze dell’ordine, con dieci agenti – nove poliziotti e un carabiniere – che hanno riportato ferite a causa delle contusioni subite durante gli scontri. Sebbene la manifestazione ufficiale si sia conclusa senza ulteriori incidenti, il clima di tensione rimane palpabile.