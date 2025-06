Tensioni globali: gli Stati Uniti sfidano la WTO sotto la direzione di Ngozi Okonjo-Iweala

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) sono più accese che mai. Il direttore generale Ngozi Okonjo-Iweala si trova a dover gestire una situazione complessa, con pressioni crescenti da parte di Washington, che accusa la WTO di oltrepassare i propri limiti. Una comunicazione circolata tra i membri della WTO evidenzia le criticità nel modo in cui l’organizzazione gestisce le sue attività pubbliche.

Le richieste di Trump

Donald Trump ha chiarito che vuole che la WTO operi secondo le sue regole. Ma Okonjo-Iweala non sembra intenzionata a piegarsi. Durante un intervento alla London School of Economics, ha dichiarato: “Non si dovrebbe parlare di cambiamenti climatici. Ma io non mi fermerò.” Questo approccio ha già suscitato polemiche, evidenziando un conflitto tra la visione della WTO e quella dell’amministrazione americana.

La questione del cambiamento climatico

Il tema del cambiamento climatico è diventato un campo di battaglia diplomatico. Mentre il governo di Trump cerca di mantenere un profilo basso su questioni ambientali, Okonjo-Iweala insiste sulla necessità di discussioni aperte. “Alcune democrazie non stanno facendo affatto bene in termini di emissioni,” ha aggiunto, mettendo in discussione le responsabilità attribuite esclusivamente ai regimi autocratici.

Le preoccupazioni americane

La comunicazione statunitense ha delineato cinque aree di preoccupazione, tra cui l’organizzazione di eventi pubblici e la pubblicazione di rapporti senza l’approvazione degli altri membri. Gli Stati Uniti hanno già congelato i loro contributi finanziari alla WTO, avvertendo che il ruolo pubblico del Segretariato potrebbe compromettere gli interessi di altri membri.

Reazioni dalla WTO

Un portavoce della WTO ha risposto che l’organizzazione opera sotto la direzione dei membri e offre supporto tecnico e analisi. Tuttavia, la mancanza di trasparenza sui costi legati a queste attività rimane un punto critico. Le tensioni si intensificano, e le richieste americane di una revisione sistematica delle attività del personale della WTO non fanno altro che aumentare la pressione.

Le alleanze in gioco

Le preoccupazioni degli Stati Uniti non sono isolate. Anche paesi come India, Cina e Australia condividono dubbi sul ruolo del Segretariato. D’altra parte, l’Unione Europea e il Regno Unito vedono un’opportunità in un Segretariato più proattivo, capace di facilitare discussioni e condivisione di informazioni.

Sfide future per la WTO

La WTO si trova in un momento cruciale. Le sfide che affronta non riguardano solo le relazioni con gli Stati Uniti, ma anche il futuro del commercio globale in un contesto di crescente protezionismo. La direzione che prenderà la WTO nelle prossime settimane sarà fondamentale per stabilire il suo ruolo nel panorama internazionale.

La battaglia tra le visioni di Trump e Okonjo-Iweala è solo all’inizio. Quali saranno le conseguenze per il commercio globale e le politiche economiche? Gli sviluppi sono da seguire con attenzione.