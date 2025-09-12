Tensioni in aumento: l'attacco israeliano su Doha e la risposta americana

Un attacco a sorpresa di Israele sulla capitale del Qatar, Doha, ha scatenato una reazione immediata da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e degli Stati Uniti. Martedì, l’operazione ha portato alla morte di cinque membri di Hamas, mentre la leadership del gruppo sembrerebbe essersi salvata. Questo evento ha avuto luogo in un contesto di crescente tensione tra Israele e Hamas, con il conflitto a Gaza che costringe oltre 200.000 persone a fuggire dalle loro case.

Condanna e richiesta di de-escalation

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha rilasciato una dichiarazione congiunta, sottolineando l’importanza di una rapida de-escalation della situazione. “Tutti i membri del Consiglio hanno espresso solidarietà al Qatar”, ha dichiarato la portavoce delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo. Tuttavia, la dichiarazione non menziona esplicitamente Israele, evidenziando il delicato equilibrio diplomatico in atto. La riunione di emergenza, convocata per giovedì, ha visto la partecipazione di tutti i membri del Consiglio e ha avuto come tema centrale l’attacco a Doha e le sue implicazioni più ampie.

Il Primo Ministro qatariota, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha partecipato attivamente alla sessione, evidenziando la posizione del Qatar nella mediazione tra Israele e Hamas. Ha affermato che il suo paese non tollererà ulteriori violazioni della propria sovranità e ha criticato le azioni di Israele come “arroganti” e distruttive per la stabilità regionale. Questa dichiarazione riflette l’alta tensione in corso e la determinazione del Qatar a mantenere un ruolo attivo nella diplomazia della regione.

Reazione degli Stati Uniti e implicazioni geopolitiche

La reazione degli Stati Uniti è stata sorprendente. Tradizionalmente, Washington supporta Israele in ambito ONU, ma questa volta il tono è cambiato. L’ambasciatrice ad interim degli Stati Uniti, Dorothy Shea, ha affermato che “l’attacco unilaterale all’interno del Qatar, una nazione sovrana che lavora per la pace, non avanza gli obiettivi di Israele o degli Stati Uniti.” Questa affermazione segna un cambiamento significativo nella politica americana, suggerendo che l’attacco a Doha è stato considerato un “ponte troppo lontano” per la tolleranza degli Stati Uniti.

Le tensioni sono ulteriormente aumentate quando è emerso che il Presidente Donald Trump non era stato informato in anticipo dell’attacco. Subito dopo aver appreso della situazione, ha chiesto al suo inviato di avvisare il Qatar, ma l’operazione era già iniziata. Questi eventi sollevano interrogativi sulla comunicazione e sul coordinamento tra gli alleati in un momento così critico.

Prospettive future e stabilità della regione

Le conseguenze dell’attacco israeliano su Doha potrebbero essere devastanti. Le tensioni tra Israele e i suoi vicini stanno crescendo, e il rischio di escalation è palpabile. La situazione attuale mette in luce il ruolo cruciale del Qatar come mediatore e la sua importanza nelle trattative di pace. Le parole di DiCarlo, che ha descritto il Qatar come un “partner prezioso per la pace”, sono emblematiche della necessità di un dialogo continuo.

In questo contesto, è fondamentale che tutte le parti coinvolte si impegnino a evitare ulteriori escalation e a lavorare verso una soluzione pacifica. Le dichiarazioni di condanna e solidarietà da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU rappresentano un passo nella giusta direzione, ma la vera sfida sarà vedere se si tradurranno in azioni concrete. Come riportato da fonti diplomatiche, potrebbe esserci un tentativo di fare chiarezza sulla posizione degli Stati Uniti nelle prossime ore.