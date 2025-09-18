Tensioni in corso: Israele colpisce Hezbollah in Libano

Recenti sviluppi nel sud del Libano hanno intensificato le tensioni, poiché Israele ha avviato una serie di attacchi aerei mirati a zone associate a Hezbollah. Questa azione militare segue un ordine di evacuazione emesso dall’esercito israeliano, evidenziando la precarietà della situazione nella regione.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno condotto questi attacchi poco dopo aver annunciato le loro intenzioni, sollevando preoccupazioni riguardo alla violazione dell’accordo di cessate il fuoco stabilito lo scorso anno.

Il Primo Ministro libanese, Nawaf Salam, ha pubblicamente condannato queste azioni, etichettandole come atti di intimidazione nei confronti del popolo libanese.

Attacchi israeliani e risposta libanese

Giovedì, l’IDF ha colpito città densamente popolate nel sud del Libano, tra cui Meiss el-Jabal, Kfar Tebnit e Debbin. Le segnalazioni indicano che questi attacchi sono stati eseguiti appena un’ora dopo che l’esercito israeliano aveva emesso un avviso per l’evacuazione degli edifici contrassegnati per potenziali attacchi. Questa brusca azione militare ha generato panico e fuga tra la popolazione locale.

Condanna internazionale

In risposta agli attacchi, il Primo Ministro Salam ha utilizzato i social media per chiedere un intervento della comunità internazionale, in particolare delle nazioni coinvolte nell’accordo di cessate il fuoco. Ha esortato questi paesi a esercitare pressione su Israele affinché interrompa le sue operazioni militari, sottolineando che il Libano non può tollerare ulteriori aggressioni. Tra i principali sostenitori di questo accordo figurano Francia e Stati Uniti, che mirano a mantenere la pace nella regione.

Ostilità in corso e fragile cessate il fuoco

Nonostante un cessate il fuoco mediato a novembre 2024, le tensioni rimangono elevate lungo il confine libanese-israeliano. L’esercito israeliano ha continuato a ingaggiare forze di Hezbollah, dando luogo a scambi di fuoco regolari. La corrispondente di Al Jazeera, Zeina Khodr, ha riferito che i recenti attacchi sono avvenuti subito dopo un ordine di evacuazione, spingendo molti a fuggire dalle proprie abitazioni in cerca di sicurezza.

Attività militari di Hezbollah

L’esercito israeliano afferma che le sue operazioni sono una risposta diretta ai tentativi di Hezbollah di ricostruire le proprie capacità militari nella zona. L’IDF ha bersagliato vari beni e personale che associa a Hezbollah, sostenendo che queste azioni sono necessarie per la sicurezza nazionale. Tuttavia, il conflitto in corso solleva interrogativi sull’efficacia del cessate il fuoco e sulla stabilità a lungo termine del Libano.

Contesto storico e implicazioni future

L’accordo di cessate il fuoco, radicato nella Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, era stato progettato per prevenire ulteriori ostilità dopo la guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah. In base a questa risoluzione, Hezbollah avrebbe dovuto disarmare e ritirarsi a nord del Fiume Litani, mentre Israele avrebbe dovuto ritirarsi dal territorio libanese. Tuttavia, la continua presenza di Israele nel sud del Libano, insieme agli attacchi militari, suggerisce un fallimento nel mantenere questi impegni.

Inoltre, il Libano affronta pressioni dagli Stati Uniti per disarmare Hezbollah, creando una situazione complessa e potenzialmente volatile all’interno del paese. La presenza delle armi di Hezbollah è da tempo un tema controverso in Libano, con precedenti tentativi di disarmare il gruppo che hanno portato a significative tensioni interne.

Con l’aumento delle tensioni, le conseguenze di questi recenti attacchi rimangono incerte. La perdita di leader di spicco di Hezbollah, tra cui il lungo capo Hassan Nasrallah, in azioni militari precedenti ha indebolito la posizione del gruppo, ma persiste la possibilità di attacchi di rappresaglia o di un conflitto escalation.

Conclusione

La situazione nel sud del Libano continua a evolversi, con gli attacchi aerei israeliani che aggravano un’atmosfera già tesa. La richiesta di un intervento internazionale sottolinea l’urgenza di affrontare il conflitto in corso e di trovare una risoluzione sostenibile. Mentre entrambe le parti rimangono ferme nelle loro posizioni, il rischio di ulteriore violenza è elevato.