Tensioni in Forza Italia, Ronzulli smentisce: “Non ci sono conti da regolare, basta telenovelas”

Tensioni in Forza Italia, Ronzulli smentisce: la nota della senatrice

La capogruppo forzista a Palazzo Madama ha smentito con ferocia la presunta crisi interna che avrebbe travolto il partito di Silvio Berlusconi tramite la diffusione di una nota. La nota, in particolare, è stata diramata dopo l’intervista rilasciata a la Repubblica dal vicepresidente alla Camera Giorgio Mulè in occasione della quale l’ex direttore di Panorama ha fatto riferimento a scontri tra fazioni e ha delineato “interventi sulla spina dorsale del partito ormai indefettibili”, contestando i ruoli nel partito attualmente assegnati ai neoministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini.

“Non c’è nessuna spaccatura in Forza Italia, basta con i film dell’orrore. Cambiate sceneggiatura. Cambiate protagonisti”, ha detto Ronzulli. “Per settimane non ho parlato. Arriverà il giorno in cui lo farò. Ma ora basta con le mistificazioni, la misura è colma!”, ha affermato la senatrice che è stata al centro degli attriti tra Berlusconi e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei giorni che hanno preceduto la formazione del Governo.

“Non ci sono conti da regolare, basta telenovelas”

Continuando a battere la strada della smentita indiretta alle parole di Mulè pubblicate nella giornata di lunedì 24 ottobre su Repubblica, Ronzulli ha rimarcato: “Non ci sono conti da regolare in Forza Italia: c’è piuttosto la voglia di remare, tutti insieme, nella direzione di un governo solido e duraturo e di rilanciare sui territori la nostra presenza. I sottosegretari li sceglierà, come sempre, solo il presidente Berlusconi”.

La capogruppo forzista al Senato, infine, ha concluso ribadendo: “Siamo chiamati ad occuparci dei problemi degli italiani e non abbiamo tempo da perdere con queste invenzioni stile telenovelas che continuiamo a leggere su alcuni organi di stampa”.