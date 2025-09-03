Tensioni interne in Israele: il conflitto tra governo e militari

La tensione tra il governo israeliano e il capo delle Forze di Difesa israeliane, Eyal Zamir, è in forte aumento, minando il fragile rapporto tra il primo ministro Netanyahu e l’esercito. Zamir ha espresso preoccupazioni riguardo al piano di invasione di Gaza City, chiedendo un cessate il fuoco temporaneo per permettere all’esercito di recuperare e gestire la questione degli ostaggi.

Tuttavia, le sue richieste sono state ignorate dal governo, che ha deciso di continuare la mobilitazione di 60.000 riservisti, mentre il morale tra i soldati è in calo, portando a un crescente numero di diserzioni.

Tensioni crescenti e piani alternativi

Il 1° settembre, il quotidiano Ynet ha rivelato dettagli di un incontro del gabinetto di sicurezza in cui Zamir ha proposto un piano alternativo per la campagna a Gaza. Egli ha già contestato l’operazione di occupazione totale, ritenendola troppo rischiosa per gli ostaggi e insostenibile per le forze armate. Zamir insiste su una strategia di incursioni mirate piuttosto che su un assalto frontale. Inoltre, ha suggerito un cessate il fuoco di 60 giorni, prevedendo il rilascio di 10 ostaggi e dei corpi di altri 18. Tuttavia, Netanyahu sembra aver bloccato la proposta, non portandola nemmeno al voto.

Il governo prosegue invece con il piano di occupazione che prevede lo spostamento forzato dei palestinesi verso sud. I riservisti mobilitati in questi giorni, secondo Haaretz, già provengono da lunghi periodi di servizio, con un impegno che potrebbe estendersi ulteriormente. Questo ha generato un clima di sfiducia tra i soldati, molti dei quali si oppongono alla campagna e potrebbero decidere di disertare.

Crisi di comando e riconoscimenti di fallimento

Di fronte a un panorama di crisi, un dossier segreto delle IDF ha rivelato che l’operazione Carri di Gedeone è stata definita un fallimento. Il documento, condiviso da Channel 12, ammette che Israele ha commesso gravi errori nella strategia militare, senza riuscire a sconfiggere Hamas né a garantire il ritorno degli ostaggi. La mancanza di pianificazione e una visione a lungo termine sono state indicate come le principali cause di questo insuccesso.

Le IDF hanno riconosciuto che le loro operazioni sono state condotte senza un chiaro cronoprogramma e che la gestione delle risorse è stata inadeguata. Nonostante le affermazioni ufficiali, le tensioni interne e il malcontento tra i soldati sono evidenti, con circa 350 soldati che hanno disertato e un generale calo del reclutamento tra le IDF. Questi eventi hanno portato a un’erosione della credibilità di Israele sulla scena internazionale.

Conclusioni e prospettive future

La situazione attuale in Israele è critica. Le divergenze tra il governo e le Forze di Difesa mettono a rischio non solo la riuscita dell’operazione militare ma anche la stabilità interna. La richiesta di un cessate il fuoco e il crescente dissenso tra i soldati indicano che senza un cambiamento di strategia, la situazione potrebbe degenerare ulteriormente. Le IDF devono affrontare una crisi di fiducia interna e devono ripensare i loro approcci per ripristinare la coesione e l’efficacia operativa.