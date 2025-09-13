Tensioni nel Mar Cinese Meridionale: la Cina e la riserva naturale al Scarborough Shoal

Il piano cinese per una riserva naturale al Scarborough Shoal ha suscitato forti reazioni diplomatiche da parte delle Filippine e degli Stati Uniti.

Il piano della Cina di istituire una riserva naturale al Scarborough Shoal ha innescato una reazione immediata e forte da parte delle Filippine e degli Stati Uniti. La proposta è stata presentata mercoledì dal Consiglio di Stato cinese, che ha dichiarato l’intenzione di proteggere un’area di 3.500 ettari. Questa mossa è stata interpretata come parte della strategia di Pechino per espandere la propria influenza nel Mar Cinese Meridionale, un’area già contesa da diversi paesi.

Il supporto degli Stati Uniti alle Filippine

Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha espresso il suo sostegno all’opposizione di Manila alle iniziative di Pechino. In un post sui social media, Rubio ha affermato: “Gli Stati Uniti sono al fianco del nostro alleato filippino nel rifiutare i piani destabilizzanti della Cina per stabilire una ‘riserva naturale nazionale’ al Scarborough Reef”. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno degli Stati Uniti a sostenere le Filippine in questa controversia, evidenziando il timore di un’ulteriore escalation delle tensioni nella regione.

Rubio ha descritto l’iniziativa cinese come un tentativo coercitivo di avanzare gli interessi di Pechino a scapito dei diritti delle nazioni vicine e della stabilità regionale. Ha aggiunto: “La rivendicazione del Scarborough Reef come riserva naturale è un altro esempio di come Pechino utilizzi tattiche di pressione per promuovere le proprie pretese marittime e territoriali”.

Le Filippine rispondono con fermezza

In risposta alla proposta cinese, il Dipartimento degli Affari Esteri delle Filippine ha annunciato l’intenzione di presentare una formale protesta diplomatica contro questa azione illegittima e illegale. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale delle Filippine, Eduardo Ano, ha dichiarato che il progetto di riserva naturale al Scarborough Shoal è “patentemente illegale”, citando violazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) e della sentenza arbitrale del 2016 che avvalora le rivendicazioni di Manila.

Ano ha affermato che questa iniziativa cinese è meno interessata alla protezione ambientale e più finalizzata a giustificare il controllo di Pechino su un territorio che appartiene alle Filippine. “È un chiaro pretesto per una futura occupazione”, ha avvertito.

Analisi delle implicazioni geopolitiche

Gli analisti avvertono che la Cina sta testando la determinazione di Manila nella sua rivendicazione sulla regione. Julio S. Amador III, CEO di Amador Research Services, ha commentato che “la Cina vorrà vedere quale sarà la risposta delle Filippine”. Se Manila non risponderà in modo efficace, la Cina potrebbe tentare di avanzare ulteriormente le proprie pretese su altre aree contese.

La tensione nella regione è aumentata, e lo scorso mese Filippine, Australia e Canada hanno condotto esercitazioni navali congiunte per simulare attacchi aerei e le modalità per contrastare tali minacce. In questo contesto, la Cina ha ribadito la sua determinazione a difendere la zona, affermando la propria sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, un corridoio marittimo strategico attraverso il quale passa un commercio annuo di oltre 3 trilioni di dollari.

Le prossime settimane saranno cruciali per monitorare l’evoluzione di questa crisi geopolitica, in un contesto dove le relazioni tra le potenze regionali e globali possono influenzare significativamente la stabilità del Mar Cinese Meridionale.