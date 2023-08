Prima aveva tentato di entrare nella sede Sky di Rogoredo, poi è morto dopo l’intervento dei vigilantes: in attesa delle risponde dell’autopsia, fissata per il prossimo venerdì 25 agosto, gli addetti alla sicurezza sono indagati per omicidio colposo.

Tenta di entrare a Sky, morto dopo l’intervento vigilantes: venerdì l’autopsia

Giovanni Sala, 34 anni, è morto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto, dopo aver tentato di entrare nella sede di Sky a Rogoredo ed essere stato fermato da due guardie giurate, attualmente indagate per omicidio colposo. Al fine di determinare le cause del decesso dell’uomo, la procura ha disposto l’autopsia, che verrà effettuate nella giornata di venerdì 25 agosto. L’esame, infatti, è decisivo per determinare se l’intervento di contenimento dei vigilantes abbia avuto un impatto sul malore che ha colto il 34enne. Il malore è insorto mentre Sala era bloccato a terra a pancia in giù con un ginocchio sulla schiena, in attesa che gli agenti di polizia raggiungessero il posto.

Un altro tassello si aggiungerà al puzzle non appena verranno rivelati gli esiti dei test tossicologici con i quali si scoprirà se la vittima, residente a Germignaga (Varese) e con precedenti per maltrattamenti in famiglia, fosse sotto l’effetto di stupefacenti quando ha tentato di introdursi nella sede di Sky. Inoltre, qualora avesse assunto sostanze stupefacenti, sarà cruciale determinare se queste abbiano provocato l’arresto cardiaco.

Indagini in corso

Stando a quanto riferito dalle guardie giurate, Sala appariva molto alterato. Le parole dei vigilantes sono in linea con il ritrovamento di tracce di cocaina e cannabis nel sangue del 34enne.

In attesa dei risultati degli esami, i due addetti alla sicurezza, dipendenti di una società di vigilanza privata, sono stati temporaneamente sospesi dal servizio mentre le loro armi sono state ritirate in via precauzionale.

Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, si vedono i due vigilantes tentare di rianimare l’uomo con un massaggio cardiaco, dopo il malore, mentre aspettavano che giungessero sul posto i soccorritori. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a determinare se gli addetti alla sicurezza hanno o meno compiuto irregolarità nella loro azione.