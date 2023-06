Tentato rapimento in una chiesa di Vercelli. Sono stati momenti di panico. Una donna ha cercato di portare via ad una madre la sua bambina di soli cinque mesi.

Sventato il tentato furto di una bambina: panico in una chiesa

Momenti di panico in una chiesa di Vercelli. Una giovane donna ha cercato di portare via ad una madre la figlia neonata, di soli cinque mesi, sostenendo che fosse la sua bambina. La polizia ha bloccato la donna e l’ha denunciata per tentata sottrazione di persone incapaci. Una vicenda che fortunatamente ha un lieto fine, visto che la protagonista è stata bloccata dalla polizia prima che potesse realmente portare via la piccola.

Tentato rapimento in chiesa: la dinamica

L’episodio è avvenuto in una chiesa nel centro di Vercelli. La mamma della bambina era seduta ed è stata avvicinata dalla giovane, che ha cercato di portare via il passeggino con dentro la neonata. Vista l’insistenza, la mamma si è allontanata dalla chiesa e ha chiesto aiuto ai passanti. La polizia ha iniziato a cercare la giovane donna, che è stata trovata poco distante grazie alla descrizione della madre.