Tenta di salvare la vicina di stanza in albergo ma fallisce e viene arrestato per omicidio

Un 46enne inglese è stato arrestato per omicidio dopo aver provato a salvare la vita della vicina di stanza in albergo, senza successo.

Wayne Kenny ha tentato di salvare la vicina di stanza in albergo ma non è riuscito a rianimarla. Dopo il gesto eroico, l’uomo è stato arrestato dalla polizia per omicidio.

Tenta di salvare la vicina di stanza in albergo…

Un uomo ha cercato di salvare una donna che soggiornava in una stanza d’albergo situata accanto alla sua.

Il suo tentativo di soccorso, tuttavia, non solo è fallito ma si è concluso con l’arresto. Dopo aver provato a rianimare la giovane rinvenuta a terra esanime senza successo, il protagonista della singolare vicenda è stato raggiunto dalla polizia che lo ha arrestato per l’omicidio della vittima.

Lo sventurato soccorritore, identificato come Wayne Kenny, è un padre di famiglia inglese di 46 anni che è finito in manette suo malgrado solo per essere accorso in aiuto di una sconosciuta mentre si trovava in un hotel a Liverpool.

L’episodio si è verificato nel mese di settembre.

…ma fallisce e viene arrestato per omicidio

Con il procedere delle indagini, le forze dell’ordine hanno poi constatato che la vittima Chloe Haynes, 21 anni, è deceduta dopo essere stata schiacciata da un armadio. Kenny, vedendo la ragazza incosciente, ha provato a eseguire una manovra rianimatoria appresa durante un corso di primo intervento medico. La 21enne, tuttavia, è morta a causa della gravità dei traumi riportati.

Mentre altre persone presenti chiamavano i soccorsi, l’uomo è tornato in camera ed è stato raggiunto dalla polizia che lo ha arrestato per omicidio. Il 46enne è stato portato in carcere e interrogato molte volte prima di essere scarcerato senza un’accusa formale.

Insieme a Kenny, è stata accusata anche un’amica della vittima che soggiornata nell’albergo con lei. La ragazza, con altri due amici che erano intervenuti poco dopo il papà inglese, è stata arrestata per omicidio.

La testimonianza di Kerry dopo essere stato arrestato per omicidio

A proposito del drammatico evento, Kenny ha raccontato al Liverpool Echo: “Ero tornato nella mia stanza e avevo iniziato a prepararmi per uscire e iniziare la giornata. La polizia ha bussato e mi ha chiesto se ero colui che era nella stanza della ragazza in precedenza. Ho detto di sì e l’agente mi hai detto che ero in arresto. Ho detto per cosa? E ha detto per omicidio”.

Dopo la scarcerazione, il 46enne è stato licenziato ma ha affermato di non essere pentito del suo comportamento. “Continuo a vedere il suo volto. Nei miei sogni riesco a salvarla. Lo rifarei”, ha dichiarato con fermezza.