In provincia di Monza e Brianza un ragazzo 19 anni ha tentato di uccidere il patrigno.

Il motivo? L’uomo picchiava ripetutamente la madre del giovane e il fratello. Il 19enne, nonostante volesse difendere i suoi cari, ha avuto una reazione eccessiva e quindi è finito in manette.

Tenta di uccidere il patrigno per difendere la mamma e il fratellastro: arrestato 19enne

L’accusa è quella di tentato omicidio e il ragazzo dovrà scontare la sua pena nel carcere milanese di San Vittore. L’uomo che ha provato ad uccidere, un operaio di 38 anni, non è un santo dato che in più occasioni avrebbe picchiato la compagna 58enne e il fratello più piccolo del 19enne.

A stabilire che le aggressioni non era limitate solo a questo episodio è stata la frase che il ragazzo ha detto prima di accoltellare il patrigno, ossia: “Ti ho detto centomila volte che non devi toccare mia madre e mio fratello“. Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno potuto constatare la veridicità delle parole del giovane. Nonostante ciò l’operaio 38enne non era mai stato denunciato dalla compagna e dal suo letto di ospedale ha negato qualsiasi accusa di maltrattamento o aggressione.

La dinamica

La dinamica dell’aggressione, diventata poi tentato omicidio, è stata riprodotta sia dal 19enne che dalla madre. A quanto pare, il patrigno sarebbe rientrato a casa e dopo una discussione furibonda con la compagna avrebbe iniziato ad aggredirla. In suo soccorso sarebbe prima giunto prima il fratello del giovane che però è stato picchiato insieme alla madre. A quel punto il 19enne ha deciso di scagliarsi contro il patrigno e, dopo una rissa domestica, gli ha infilato un coltello nell’addome.

La foga con cui il giovane ha trafitto il 38enne è stata tale da spezzare la lama all’interno della pancia.