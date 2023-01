Tenta la fuga su uno scooter con una pistola: arrestato 17enne

Un 17enne, alla vista degli agenti intenti ad effettuare i controlli del territorio tenta la fuga su uno scooter, ma viene arrestato dopo un inseguimento.

17enne tenta la fuga su scooter

Mentre stavano svolgendo il servizio di controllo nella serata del 25 gennaio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno notato due ragazzi su uno scooter senza casco. Il conducente del mezzo alla vista degli agenti ha fatto inversione per eludere i controlli.

Trovata pistola e munizioni

È scattato subito l’iseguimento dei due in sella al motorino. Il guidatore, per evitare di essere preso dagli agenti, ha effettuato manovre pericolose fino a quando sono stati fermati in via Marghieri.

Il passeggero era in possesso di una pistola Glock calibro 9 con matricola abrasa e 11 munizioni.

Il giovane alla guida del mezzo è stato portato in Commissariato dai poliziotti. Qui è arrivato anche il padre del ragazzo il quale ha inveito contro gli agenti e ha danneggiato il cancello di accesso alla struttura. I poliziotti hanno provveduto a bloccare l’uomo.

Arresto per detenzione di arma clandestina

Il 17enne alla guida dello scooter è stato arrestato per porto e detenzione di un‘arma clandestina e per ricettazione.

Il padre del ragazzo è stato invece denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato

Ai due ragazzi è stata, inoltre, contestata una violazione del Codice della Strada per non aver indossato il casco.

