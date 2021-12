Tentato furto dalle suore, ma i ladri nella cassaforte trovano il biglietto: “Cambiate vita”

Tentato furto dalle suore, ma i ladri nella cassaforte trovano il biglietto a metà fra ironia e invito mai tardivo al ravvedimento: “Cambiate vita, è ora”

Tentato furto con scasso dalle suore a Codogno che si trasforma in un “furto con scossa”, la scossa di delusione dei ladri che nella cassaforte trovano solo un biglietto con scritto su: “Cambiate vita”.

Tentato furto dalle suore che danno ai ladri una lezione di vita che non dimenticheranno

Lezione esemplare delle religiose di un istituto della Lombardia che fanno trovare l’amara sorpresa ai malviventi: dopo aver forzato la cassaforte i i ladri non hanno trovato denaro, ma solo un bigliettino con questa frase: “Cambiate vita. È ora…“.

A Codogno il tentato furto dalle suore di un convento si trasforma in una beffa

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera i malviventi si erano insinuati nel convento verso l’ora di cena della serata di ieri, due dicembre.

Solo che la sorpresa riservata loro dalle figlie dell’oratorio di Codogno li ha lasciati di stucco. Con un flessibile hanno aperto la cassaforte ma dentro c’era solo il monito a non delinquere più. Ai criminali non è rimasto altro da fare che darsi alla fuga per evitare la beffa ulteriore della polizia non prima di aver visitato alcune camere ed aver sottratto, magari per frustrazione, alcuni copriletto.

Non solo il biglietto, ma anche un santino ed un gufetto: finisce male il tentato furto dalle suore

E il convento è “recidivo” in quanto a furti, lo ha spiegato suor Gabriella al Corsera: “Non è la prima volta che i ladri si presentano a rubare da noi. Ma noi la cassaforte non la usiamo, quindi abbiamo pensato di lasciare un biglietto con tanto di prezioso consiglio per chiunque avesse scelto di arrivare a visitarci senza essere invitato”. Ma non c’era solo Ma non solo il bigliettino: anche l’immagine della Madonna insieme a un gufetto.