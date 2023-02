Un uomo di 58 anni è accusato di tentato omicidio per aver massacrato di botte la madre, fino a ridurla in fin di vita.

Il terribile fatto è accaduto nella giornata del 24 gennaio.

Tentato omicidio via Portuense: massacra di botte la madre

Un uomo di 58 anni ha massacrato di botte la madre di 87 anni, riducendola in fin di vita. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Il pestaggio è avvenuto per futili motivi, dovuti all’aggravarsi dei problemi dell’anziana signora, affetta da demenza senile. Le continue richieste di aiuto della donna hanno scatenato le ire del figlio, che ha lasciato la madre in una pozza di sangue.

Il tentato omicidio è avvenuto il 24 gennaio. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione in via Portuense dopo la chiamata al 112 dell’uomo, che ha dichiarato di aver picchiato la madre.

La donna è in coma

La vittima è stata trovata riversa a terra priva di conoscenza, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo Forlanini, in codice rosso, dove è stata ricoverata in coma, con emorragia cerebrale non operabile.

L’uomo, con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Nell’appartamento sono intervenuti anche i carabinieri della 7° sezione del nucleo investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici.