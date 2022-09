Tentato suicidio a Bari, uomo voleva buttarsi sotto un treno per la fine di una relazione

I carabinieri hanno ricevuto segnalazione della presenza di un uomo inquieto che camminava nelle vicinanze della banchina della stazione di Bari

Una tragedia è stata sfiorata alla stazione dei treni di Mola di Bari, dove un uomo ha tentato il suicidio a causa delle fine di una relazione. Alcuni passanti lo hanno visto passeggiare nervosamente nei pressi della banchina e hanno allertato i carabinieri che hanno messo in salvo l’uomo.

Bari, un uomo tenta il suicidio alla stazione dei treni: salvato dai carabinieri

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 12 settembre, quando un uomo, preso da enorme sconforto dopo la recente fine della sua relazione amorosa, aveva deciso di porre fine alla sua vita, buttandosi sotto un treno alla stazione di Mola di Bari. L’uomo camminava nervosamente su e giù dalla banchina, ma il suo modo di comportarsi è parso subito strano ad alcuni passanti che hanno avvisato i carabinieri.

L’intervento delle Forze dell’Ordine: l’uomo è stato tratto in salvo

I militari della Tenenza di Mola di Bari, dopo ver ricevuto la segnalazione della pesenza di un uomo in stato di agitazione nei pressi dei binari del treno, sono intervenuti prontamente. Gli agenti, non senza sforzo, sono riusciti a far calmare l’uomo e a farlo desistere dai suoi propositi suicidi. In seguito, questa persona è stata affidata alle cure dei medici a cui lui stesso ha spiegato le sue ultime tristi vicende amorose.