Teo Mammucari contro i reality: “Dopo tre minuti che li guardo vomito”

Teo Mammucari detesta i reality show e ha svelato perché non vi avrebbe mai partecipato.

Teo Mammucari si è scagliato contro i reality show e ha svelato perché avrebbe deciso di non prendervi parte (nonostante sia stato più volte invitato a farlo).

Teo Mammucari contro i reality show

Teo Mammucari non è un fan dei reality show e anzi ha ammesso che, nonostante sia stato chiamato più volte a parteciparvi, non ci sarebbe cosa più lontana dai suoi interessi.

“Ci provano sempre e io li mando ogni volta affanc… è un genere che detesto: dopo 3′ che li guardo, vomito.

È tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore. Qualche collega, di cui non farò mai il il nome, mi ha detto: “Hai parlato male dei reality, ora non ti parlo più”. Risposta: “Guarda, devi gentilmente cancellare il mio numero e levarti dalle scatole”. Non posso certo cambiare opinione solo perché scontento chili conduce!”, ha dichiarato il conduttore.

Teo Mammucari a Le Iene

Dopo l’esperienza a Tu si que vales, Teo Mammucari è tornato al timone delle Iene e al suo fianco ha voluto che fosse presente la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Lui stesso ha svelato di aver fatto il nome della showgirl alla redazione del programma:

“La decisione è stata di Parenti però, sì, l’idea iniziale è mia. Belen ha gestito benissimo la conduzione di Tu si que vales, soprattutto la finale dove noi giudici non potevamo parlare. Mi sono avvicinato e le ho detto: “Se mi capita qualcosa per le mani, da fare insieme, ti chiamo””, ha ammesso.