Le Iene: Teo Mammucari confessa di essere andato in depressione a causa della relazione con Thais.

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, Teo Mammucari si è sottoposto al gioco Passaparolaccia. Il conduttore si è sbottonato un po’ anche sull’ex compagna Thais Souza Wiggers, rivelando di essere finito in depressione per ben cinque anni.

Teo Mammucari parla di Thais

Anche se non ha fatto il nome dell’ex compagna Thais Souza Wiggers, i fan di Teo Mammucari hanno capito che il conduttore de Le Iene si è riferito a lei. Nel corso del gioco Passaparolaccia, ha ammesso che è una donna che conosce “da vent’anni“, non hanno mai lavorato insieme e tra loro “c’è stato troppo“. Quest’ultimo dettaglio, molto probabilmente, riguarda la prima e unica figlia di Teo, Julia, che ha avuto proprio da Thais.

Poi, ha ammesso:

“Sono andato in depressione per cinque anni e ho pagato una marea di soldi per l’analista. (…) Adesso andiamo d’accordo, prima no”.

Mammucari ha rivelato che a causa di questa donna non ha lavorato per molto tempo, perché sopraffatto dalla depressione. Adesso i loro rapporti sono buoni, non è geloso, non ha “sensi di colpa verso di lei” e la definisce “fenomenale“.

Le frecciatine di Teo Mammucari

Il gioco del Passaparolaccia è andato avanti con altri personaggi e altrettante frecciatine. I riferimenti, come vuole il game, sono soltanto ipotesi dei telespettatori. Su Flavia Vento, che ha lavorato con lui per anni, ha ammesso che è “imbarazzante”, mentre a Sabrina Ferilli ha riservato solo belle parole. Idem per Gerry Scotti, che a suo dire “piange troppo“. Diverso, invece, il discorso su Rudy Zerbi. Sembra che tra Teo e il collega ci sia stato qualche problema per una donna e che i loro rapporti non siano più tornati civili.

Il Passaparolaccia è una rivleazione continua

Altro personaggio femminile per Mammucari, probabilmente Ilary Blasi. “Molto attraente” e “brava nel lavoro“. Con lei è stato anche paparazzato in passato, ma il rapporto è finito perché lui ci avrebbe provato nonostante lei fosse sposata. La donna che definisce “la bambola“, invece, dovrebbe essere Aida Yespica, con cui ha avuto una relazione “fisica“. La love story è abdata avanti “un annetto” ed è finita quando la chimica è scemata. Infine, spazio a Belen Rodriguez, che ha definito “sexy” e “raccomandata“.