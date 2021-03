Teologi: è morta Ranke-Heinemann, prima a ottenere cattedra e prima a essere cacciata** (2)

(Adnkronos) – Uta Ranke-Heinemann ha successivamente ottenuto la docenza di storia delle religioni in università non controllate dalla Chiesa cattolica. Nel 1999 si era candidata alle presidenziali per il Partito Socialdemocratico, ma ne uscì sconfitta dal suo pronipote Johannes Rau.

Negli ultimi vent'anni la teologa è intervenuta spesso sulla vicenda degli abusi nella Chiesa, definendo la pedofilia "il pericolo di una chiesa monosessuale". Ha criticato fortemente la gestione degli abusi in base alle regole emanate da Papa Benedetto XVI e in cui vide una "totale ostruzione della giustizia per i tribunali statali".

(di Paolo Martini)