Teoresi Group, acquisisce MediCon Ingegneria

Roma, 11 sett. (Adnkronos) – Il Gruppo internazionale di ingegneria Teoresi annuncia l’acquisizione della bolognese MediCon Ingegneria, società con competenze specifiche nell'ambito della ricerca e progettazione hardware e software di sistemi elettronici digitali, basati su microcontrollori, tecnologie che hanno applicazioni in vari ambiti, soprattutto quello delle apparecchiature biomedicali: tra i prodotti sviluppati, dispositivi salvavita per la circolazione extracorporea e wearable per il monitoraggio di parametri fisiologici.

Teoresi Group spiega che l’operazione si inserisce all’interno di una strategia di crescita e diversificazione dei mercati. Ampliando la propria offerta e trasferendo nel life science le competenze tecnologiche maturate in settori eterogenei (dall'automotive al railway, passando per l’aerospazio), Teoresi punta infatti a innovare il Medtech, settore ad alto potenziale e impatto sociale.

"Il settore Medtech è un verticale su cui stiamo investendo da anni in progettualità di ricerca perché ci consente di stimolare le nostre dinamiche interne di cross-fertilization tra i diversi settori applicativi ed entrare in ambiti innovativi a forte impatto come quelli legati alla sanità e alla salute" spiega Valter Brasso, presidente e Ceo di Teoresi.

"La crescita organica in settori ad alta specializzazione come quello delle scienze della vita – sottolinea Brasso – richiede tempi lunghi sia nello sviluppo di competenze sia di ingresso nel mercato. Data la rilevanza di questo ambito, abbiamo quindi scelto di accelerare la crescita acquisendo realtà che siano già posizionate come eccellenza. Abbiamo scelto MediCon Ingegneria, realtà ‘boutique’ che ha tutto il know-how interno per sviluppare soluzioni complesse seguendo la supply chain, dal design alla certificazione normativa per la produzione di device medicali".

L’acquisizione di MediCon Ingegneria segue il percorso iniziato nel 2023 con l’ingresso in Teoresi Group di altre due aziende specializzate in tecnologie di frontiera: HiFuture, il cui focus è la progettazione di hardware e firmware, e BindingFuture, che sviluppa soluzioni software personalizzate e applicazioni cloud.