Andra Cecca era un ragazzo di 28 anni, nel 2019 fu vittima di un incidente dal quale riuscì a sopravvivere. Il sinistro lo aveva tuttavia costretto a utilizzare la sedia a rotelle per muoversi. Negli ultimi tempi il giovane era però guarito, tornando a camminare. Una grande felicità per un ragazzo così giovane, con ancora tutta la vita davanti. Andrea aveva deciso di festeggiare questo miracolo. Il destino è tuttavia stato beffardo con il 28enne. Quest’ultimo è stato infatti vittima di un nuovo incidente che non gli ha lasciato scampo; è morto assieme allo zio, Giorgio Bellachioma (44 anni). Con loro c’erano anche le rispettive fidanzate che sono sopravvissute. L’episodio è accaduto in provincia di Teramo lo scorso 4 marzo.

Andrea morto assieme allo zio: auto caduta in un dirupo

Come informa Leggo, Andrea e suo zio Giorgio si trovavano in auto. La Jeep Renegade guidata dal 44enne è all’improvviso uscita di strada, sfondando il guardrail e precipitando in un burrone per cinquanta metri.

Stavano festeggiando con le fidanzate

Qualche informazione in più la offrono Tito Di Persio e Giovanni Sgardi sul Messaggero. Andrea e Giorgio, entrambi originari di Tivoli, stavano festeggiando la guarigione del ragazzo assieme alle loro fidanzate. Al momento dell’incidente le due donne sono sbalzate fuori dall’abitacolo ma si sono salvate aggrappandosi alle reti di protezione dei massi. Non sono in pericolo di vita e se la caveranno con una prognosi di qualche giorno. I carabinieri devono ancora ricostruire le esatte dinamiche del sinistro.