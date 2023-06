Nella serata di domenica 4 giugno 2023, a Teramo, si è verificata l’esplosione di una bombola di gas. Un uomo di 65 anni ha perso la vita, mentre la moglie è rimasta ferita.

Teramo, esplosa una bombola di gas: morto 65enne

Nella serata di domenica 4 giugno 2023, a Teramo, si è verificata la terribile esplosione di una bombola di gas. L’esplosione è avvenuta in un cucinino di uno scantinato. Un uomo di 65 anni ha perso la vita a causa dell’esplosione, mentre la moglie è rimasta ferita, anche se fortunatamente in modo non grave.

A causa di questa terribile esplosione nella frazione di Sardinara, a Miano, ha perso la vita un uomo di 65 anni. Il pensionato, durante l’esplosione, è stato completamente investito dalle fiamme. I soccorsi del 118 purtroppo si sono rivelati inutili. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Teramo, dove è stato dichiarato il decesso. Una parte della struttura in metallo della casa è crollata. La moglie dell’uomo è rimasta ferita, in modo non grave.