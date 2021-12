Teramo, morto papà di 42 anni: la scoperta shock della figlia

"Papà svegliati", gli ripeteva la sua bambina di soli 10 anni: è stata lei a scoprire la morte del padre, il 42enne Francesco Lelli.

Una morte straziante che getta nel dolore una famiglia spezzata per sempre: un papà di 42 anni è morto a Teramo e a scoprire il suo corpo senza vita, di prima mattina, è stata la figlia. La bambina, che di anni ne ha solo 10, ha provato a svegliarlo, ma l’uomo era già deceduto.

La vittima è Francesco Lelli, che pare sia stato colpito da un infarto durante la notte.

Papà morto a Teramo, la dinamica

La tragedia è avvenuta a Pineto, non lontano da Teramo. Dopo essersi svegliata, la figlia di 10 anni è andata dai genitori. La mamma ha risposto immediatamente, ma non è stato lo stesso per il padre che è subito apparso esanime.

La bambina ha ripetutamente chiamato il padre, cercando invano di svegliarlo.

La moglie si è subito insospettita e così ha prontamente chiamato i soccorsi. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno trovato l’uomo in condizioni disperate. Trasportato in ospedale, Francesco Lelli non ce l’ha fatta. Il 42enne è stato stroncato da un infarto.

Papà morto a Teramo, il funerale

“Era la persona più buona del mondo”. Così un amico ha parlato di lui durante i funerali.

Quando era solo un bambino ha perso il fratello maggiore, sei anni fa la mamma (per una grave malattia) e due mesi fa anche il padre.