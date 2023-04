Teramo, operaio cade da un'impalcatura: morto 24enne

Dramma a Teramo, dove si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro di questi primi mesi del 2023. Un operaio di 24 anni è morto in un cantiere, dopo essere caduto da un’altezza di 10 metri.

Teramo, operaio cade da 10 metri: morto un 24enne

Nella giornata di ieri, mercoledì 12 Aprile, un operaio di 24 anni è morto a seguito di un brutto incidente sul lavoro. Il ragazzo stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione della chiesa di Sant’Agostino del comune abruzzese quando è improvvisamente caduto da un’impalcatura. L’uomo è precipitato da un’altezza di dieci metri ed è atterrato rovinosamente al suolo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i medici del 118, ma per il ragazzo di origini senegalesi non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Secondo quanto è stato ricostruito, sembra che dall’impalcatura sia caduto anche un altro operaio che, però, è uscito incolume essendo caduto sopra ad una pedana in metallo. Tutta la zona è stata transennata, mentre il cantiere è stato posto sotto sequestro giudiziario su disposizione del magistrato.