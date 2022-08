Teresa Cilia ha sconfitto la malattia: “Mi scuso con coloro che ho ferito”

Dopo aver sconfitto la malattia Teresa Cilia ha dedicato un lungo messaggio ai suoi fan.

Teresa Cilia ha sconfitto la malattia ed è tornata sui social dedicando un lungo messaggio ai suoi fan.

Teresa Cilia ha vissuto anni difficili: dopo aver lottato contro il cancro ha perso alcuni membri della sua famiglia e per diverso tempo è sparita dai social.

In queste ore l’ex volto di Uomini e Donne è tornata a sorpresa su Instagram dedicando un lungo post ai suoi fan e dichiarando quali sarebbero i suoi progetti per il futuro:

“Quando mi sono ammalata avevo solo 24 anni, ero poco più che una ragazzina. Una ragazzina che non si aspettava tutto questo, ma soprattutto una ragazzina che pensava sempre che lo stesso dolore, la stessa paura era passata prima dal padre…lo stesso dolore con la differenza che io non c’ero per lui perché ero troppo piccola e lui non c’era per me perché era già andato via…una cosa voglio spiegarvi.

Sapete cosa mi ha salvato?! La fede! Sì, perché mi sono rassegnata, ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Sì, ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso, dolore che tengo per me!”, ha scritto, affermando anche di aver commesso degli errori che oggi sarebbe intenzionata a non commettere più:

“Errori di cui mi pento, errori che ti fanno crescere ma che non voglio più fare! Quindi adesso le mie preghiere sono cambiate, prego per avere la correttezza di non deludere nessuno, amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno, ma poi puff! Sbaglio di nuovo! Ecco, non sono perfetta e forse alcune situazioni le ho meritate”.