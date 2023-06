Teresa Langella, critiche per il "lavoro in vacanza": la replica aumenta la p...

Teresa Langella replica alle critiche per il "lavoro in vacanza": le sue parole accendono ancora di più la polemica.

Quanti seguono sui social Teresa Langella e Andrea Dal Corso sanno benissimo che i due, dopo la scelta a Uomini e Donne, trascorrono la maggior parte del tempo in vacanza. Per molti si tratta solo di svago, motivo per cui nascono le critiche, ma l’ex tronista non ha alcun dubbio: è pur sempre un lavoro.

Teresa Langella: critiche per il “lavoro in vacanza”

“Ma state sempre in vacanza? Non ce l’avete una vita vera?“: questa è una delle tante critiche che ricevono quotidianamente Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia, dopo la mancata scelta a Uomini e Donne e il successivo ritrovo, trascorre quasi tutto l’anno in posti bellissimi. Ovviamente, il tutto viene accuratamente documentato sui social.

Lo sfogo di Teresa Langella

Davanti alle ennesime critiche, Teresa ha perso la pazienza e ha replicato a tono. Ha dichiarato:

“Non è per far polemica anche perché ad oggi ancora ci rimango male, ma mi viene da sorridere, quando leggo il messaggino standard: ‘Ma siete sempre in vacanza’. Se tutte le vacanze fossero così staremmo male. Siamo sempre con un cellulare in mano a lavorare. Certo, non stiamo in miniera, però sarebbe bello riuscire a viversi queste strutture e resort che sono incredibili”.

La Langella sostiene che anche se in vacanza, sempre di lavoro si tratta. E’ per questo che non si godono realmente quello che mostrano sui social.

La replica di Teresa aumenta la polemica

Teresa ha proseguito:

“Quando si realizzano contenuti per i social sono ore e ore di riprese. Vi condividerò la nostra realtà prima o poi, con qualche ripresa dei backstage, così che possiate capire. Oggi abbiamo un team di 15 persone da gestire e chi lavora e fa parte di un team sa che cosa significa vivere tutto questo. So che non dovrei dare nessuna spiegazione, però è più forte di me chiarire le cose”.

Vacanza sì, ma si tratta sempre di lavoro. Eppure, gli haters non hanno alcun dubbio: parlare di lavoro da un resort di lusso è una mancanza di rispetto per chi, magari, sta sudando chiuso in una fabbrica.