Teresa Langella e Andrea Dal Corso in lutto: "Non si è mai preparati"

Terribile lutto per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia, diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne, ha condiviso con i fan il dolore che sta vivendo.

Da quando si sono innamorati a Uomini e Donne, anche se la loro scelta non è andata liscia come tutti si aspettavano, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono diventati inseparabili. Presto si sposeranno, ma nelle ultime ore sono stati colpiti da un terribile lutto. Via social hanno condiviso con i fan il dolore che stanno vivendo per la scomparsa del signor Franco, nonno dell’ex corteggiatore.

Teresa e Andrea distrutti per la morte di nonno Franco

“Ciao nonno Franco“, ha scritto Andrea su Instagram. Dal Corso è stato subito sommerso di messaggi carichi di affetto, motivo per cui ci ha tenuto a ringraziare i fan:

“Grazie a tutti per le condoglianze… per quanto si possa pensare di essere preparati, non lo si è mai abbastanza”.

Nonostante il lutto, Andrea ha deciso di non rinunciare ad alcuni impegni di lavoro. Subito dopo, però, tornerà in Veneto per partecipare ai funerali. Dal Corso ha poi dedicato un pensiero al familiare:

“Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze dei nostri ricordi… secondo me stai ridendo anche ora!”

Le parole di Teresa Langella

Il lutto che ha colpito Andrea riguarda anche la fidanzata Teresa, anche lei molto affezionata a nonno Franco. La Langella, sempre via Instagram, ha scritto:

“Ciao nonno Franco. Tu che dal non avere niente ti sei creato tutto. La tua famiglia, una casa in cui crescere i tutti figli, la tua dolce Isa che hai tanto amato. Sei stato un grande Uomo, un lavoratore legato ai valori e dedito alla famiglia. Non saremo mai pronti a lasciare la mano di un Nonno. Era il 16 maggio… e il nostro ‘ultimo’ saluto è stato il tuo pollice in su che ci rassicurava. Ti terrò stretto nel mio cuore nello stesso modo in cui tenevi stretta la ia mano quel giorno. Ti voglio bene… te ne vorrò per sempre”.

Poco dopo, Teresa ha condiviso uno scatto che ritrae le sue mani strette a quelle di Andrea. A didascalia, ha scritto: “L’uno la forza dell’altro. Sempre”.