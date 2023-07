Teresa Langella in lacrime per il nonno: "Senza di te non siamo niente"

Teresa Langella in lacrime per il nonno: "Senza di te non siamo niente"

Teresa Langella in lacrime per il nonno: l'uomo è ricoverato in ospedale e lei trema per le sue condizioni di salute.

Momento delicato per Teresa Langella. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata in lacrime sui social a causa delle condizioni di salute di suo nonno e gli ha dedicato bellissime parole.

Teresa Langella in lacrime per il nonno

Teresa Langella, fin dalla sua prima partecipazione a Uomini e Donne, non ha mai nascosto il profondo legame che la unisce alla famiglia. Non solo alla madre e al padre, ma anche ai nonni. Nelle ultime ore, l’ex tronista è finita in lacrime sui social proprio a causa delle condizioni di salute del nonno.

La dedica di Teresa Langella al nonno

La Langella, a didascalia di una serie di immagini e video che riprendono il nonno, ha scritto:

“Vita mia, ma che sta succedendo? Mi stai facendo preoccupare. Lo so non è mai stato facile per te. Un’infanzia difficile, una vita che ti ha messo sempre a dura prova e con le spalle al muro ma tu sei forte nonnino. Sei sempre stato forte ed io desidero solo che torni a casa al più presto. Non mi far stare con il pensiero. Noi senza di te non siamo niente“.

Il nonno di Teresa, stando a quanto si coglie da alcune immagini, si trova ricoverato in ospedale.

Il nonno di Teresa Langella ricoverato in ospedale

Con la speranza di dare un po’ di forza al nonno, Teresa Langella ha condiviso una delle foto preferite dal familiare. A didascalia ha scritto: